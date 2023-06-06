Katıldığı canlı yayınlarda siyaset gündemine ilişkin yorumlarıyla dikkat çeken Melik Yiğitel kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? Hangi gazetede yazmaktadır? Melik Yiğitel ile ilgili tüm bilgiler haberimizde. İşte detaylar...

Melik Yiğitel Kimdir?

Gazeteci ve TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, 1973 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon- Sinema bölümünden mezun olmuştur.

HBB Televizyonu ile Kanal D'de görev yapan Yiğitel, daha sonra buralarda muhabir olarak çalışmıştır. Daha sonra 2002 yılından 2007 yılına kadar Show TV'de haber müdürlüğü görevini yapmıştır. Yiğitel; Düşünce Kulübü, Son Baskı, Yeni Türkiye ve Siyaset 24 isimli siyasi tartışma programlarını da hazırlayıp sunmuştur.