YouTube'da 'Delilerin Delisi' adlı hesaptan video paylaşan Muhammed Yakut isimli kişinin Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ve Ankaralı Okşan ile ilgili iddiaları gündeme bomba gibi düşerken soğandan sonra sivri biberin fiyatı da el yakıyor. Soğan fiyatlarına gelen zamlar sonrası dolma biber, kırmızı biber ve köy biberinin kilosu 50 TL'ye kadar yükseldi. Mart ayında en çok pahalanan ürünlerden biri olan tatlı kıl biberin kilosu ise 100 TL'ye yükseldi. Tezgâhlarda fiyatları yükselen ürünler arasına bir yenisi daha eklendi:”Sivri biber.”

ENFLASYON DÜŞÜYOR AMA FİYATLAR ARTIYOR!

Tüketiciler, bu yüksek fiyatlar nedeniyle market alışverişlerinde alternatif ürünlere yöneliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,29 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 50,51'e gerilediğini açıkladı. Bunun ardından, TCMB tarafından yayımlanan Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre, mart ayında yıllık enflasyon tüm alt gruplarda düşüş kaydetti. Enerji grubu fiyatları, kur ve emtia fiyatlarındaki görünüme paralel olarak ılımlı seyretmeye devam etti. Türk lirasındaki istikrarlı seyir ve ithalat fiyatlarındaki olumlu görünüme ek olarak, giyim ve ayakkabı sektöründe sezon indirimi mart ayında da devam etti. Bu nedenle, temel mal grubunda aylık fiyat artışı yavaşladı. Ancak gıda fiyatları, temelde kırmızı et ve işlenmiş et ürünleri öncülüğünde tarihsel eğiliminin üzerinde artış kaydetti. Gıda fiyatlarındaki artışa rağmen, enflasyonun gerilemesine rağmen, pazar tezgahlarında soğan fiyatları 30 liraya kadar yükseldi. Tarım Ortağız Birlikleri (TZOB) verilerine göre, mart ayında marketlerde fiyatı en fazla artan ürünlerden ikincisi olan soğana %17,2 zam yapıldığı açıklandı.

BİBER FİYATLARI CEP YAKIYOR

Sivri biber de soğan gibi yüksek fiyat artışları yaşayan bir diğer ürün oldu. Dolma biber, kırmızı biber ve köy biberinin kilosu 50 TL’ye yükseldi. Mart ayında yüzde 13'lük bir artış kaydeden biber, tatlı kıl biberi gibi bazı türlerinde kilosu 100 TL'ye kadar yükseldi. Bu yüksek fiyatlar vatandaşların tepkisine neden oldu.