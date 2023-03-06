Melih Çardak 6 Mart 1959 tarihinde İstanbul’da doğdu. Liseyi Çapa’daki Şehremini Lisesi’nde okudu. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.

Sanatçı, 1978-1985 yılları arasında Şan Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Levent Kırca tiyatrolarında oyuncu-dansçı olarak görev aldı. 3 yıl İstanbul Belediye Tiyatrosu’nda koreograf, dansçı ve oyuncu olarak çalıştı ayrıca koreografi yaptı.

1991’de Yonca Evcimik’in Abone adlı şarkısının klibinde dansçı olarak yer aldı. 1997 yılında Eşkiya filminde ‘Demircan’ karakteriyle Sinema Yazarları Derneği tarafından En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. “Kaldı mı artık dağlarda Eşkıya emmi? Eşkıya artık şehirde!” sözleri ile hafızalara kazınmıştır.

Kariyeri boyunca çok sayıda dizi ve filmde oynadı. 2004 yılında Show TV’de yayınlanan Cennet Mahallesi dizisinde Rüstem karakterine hayat verdi ve izleyicinin takdirini toplamayı başardı.

Karadayı, Cennet Mahallesi, Geniş Aile, Hırsız Polis, Arka Sokaklar, Sıcak Saatler gibi ve daha birçok televizyon dizisinde oynadı.

Oynadığı Filmler

2020 Defin-Ecin Zulman

2019 BABA ‘Bu Alem Bi Alem’

2014 Ukde (Kısa Film)

2013 Artiz Kahvesi (Video)

2012 Uzun Hikaye

2011 Hop Dedik: Deli Dumrul

2005 Ispanaktan Nağmeler

2002 Gülüm

1998 Kanal Yumuşak G

1996 Eşkıya

1993 Oğlum ve Ben

1993 Amerikalı

1990 Yalnızlar

1989 Şöhret Tutkusu

1987 Yer Demir Gök Bakır

1987 Sefiller

1987 Günah Gecesi

1986 Asiye Nasıl Kurtulur?

1985 Kuyucaklı Yusuf

1984 Fidan

1984 Aşkım Günahımdır

1984 Alev Alev

1981 Hababam Sınıfı Güle Güle

1980 Renkli Dünya

Oynadığı Diziler

2018 Halka

2017 Kadın

2015 Milat

2013 Karadayı

2011 Yıllar Sonra

2011 Keşanlı Ali Destanı

2009 Geniş Aile

2009 Son Bahar

2009 Kollama

2008 Gece Gündüz

2007 Hakkını Helal Et

2006 Maçolar

2006 Arka Sokaklar

2005 Hırsız Polis

2005 Beşinci Boyut

2004 Cennet Mahallesi

2005 Büyük Buluşma

2003 Gurbet Kadını

2002 Sırlar Dünyası / Sır Kapısı

2002 Seni Yaşatacağım

2001 Güz Gülleri

2001 Avcı

2000 Beyoğlu Rüyası

2000 Aşk Hırsızı

1999 Kurt Kapanı

1999 Fanatik

1998 Sıcak Saatler

1998 Küçük İbo

1998 Hesabım Bitmedi

1997 Deli Divane

1996 Hemşerim

1995 Zıpçıktı

1992 Metamorfoz

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