Melih Çardak 6 Mart 1959 tarihinde İstanbul’da doğdu. Liseyi Çapa’daki Şehremini Lisesi’nde okudu. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.
Sanatçı, 1978-1985 yılları arasında Şan Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Levent Kırca tiyatrolarında oyuncu-dansçı olarak görev aldı. 3 yıl İstanbul Belediye Tiyatrosu’nda koreograf, dansçı ve oyuncu olarak çalıştı ayrıca koreografi yaptı.
1991’de Yonca Evcimik’in Abone adlı şarkısının klibinde dansçı olarak yer aldı. 1997 yılında Eşkiya filminde ‘Demircan’ karakteriyle Sinema Yazarları Derneği tarafından En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. “Kaldı mı artık dağlarda Eşkıya emmi? Eşkıya artık şehirde!” sözleri ile hafızalara kazınmıştır.
Kariyeri boyunca çok sayıda dizi ve filmde oynadı. 2004 yılında Show TV’de yayınlanan Cennet Mahallesi dizisinde Rüstem karakterine hayat verdi ve izleyicinin takdirini toplamayı başardı.
Karadayı, Cennet Mahallesi, Geniş Aile, Hırsız Polis, Arka Sokaklar, Sıcak Saatler gibi ve daha birçok televizyon dizisinde oynadı.
Oynadığı Filmler
2020 Defin-Ecin Zulman
2019 BABA ‘Bu Alem Bi Alem’
2014 Ukde (Kısa Film)
2013 Artiz Kahvesi (Video)
2012 Uzun Hikaye
2011 Hop Dedik: Deli Dumrul
2005 Ispanaktan Nağmeler
2002 Gülüm
1998 Kanal Yumuşak G
1996 Eşkıya
1993 Oğlum ve Ben
1993 Amerikalı
1990 Yalnızlar
1989 Şöhret Tutkusu
1987 Yer Demir Gök Bakır
1987 Sefiller
1987 Günah Gecesi
1986 Asiye Nasıl Kurtulur?
1985 Kuyucaklı Yusuf
1984 Fidan
1984 Aşkım Günahımdır
1984 Alev Alev
1981 Hababam Sınıfı Güle Güle
1980 Renkli Dünya
Oynadığı Diziler
2018 Halka
2017 Kadın
2015 Milat
2013 Karadayı
2011 Yıllar Sonra
2011 Keşanlı Ali Destanı
2009 Geniş Aile
2009 Son Bahar
2009 Kollama
2008 Gece Gündüz
2007 Hakkını Helal Et
2006 Maçolar
2006 Arka Sokaklar
2005 Hırsız Polis
2005 Beşinci Boyut
2004 Cennet Mahallesi
2005 Büyük Buluşma
2003 Gurbet Kadını
2002 Sırlar Dünyası / Sır Kapısı
2002 Seni Yaşatacağım
2001 Güz Gülleri
2001 Avcı
2000 Beyoğlu Rüyası
2000 Aşk Hırsızı
1999 Kurt Kapanı
1999 Fanatik
1998 Sıcak Saatler
1998 Küçük İbo
1998 Hesabım Bitmedi
1997 Deli Divane
1996 Hemşerim
1995 Zıpçıktı
1992 Metamorfoz