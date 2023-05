Yarı Türk yarı Angola kökenli rapçi Melez, “Yakala“ parçasından sonra kulüpleri sallayacak bir şarkı ile karşımıza çıkıyor. "Salla" adını taşıyan yeni şarkısı, benzersiz sound'u ve hareketli ritimleriyle kulüplerin vazgeçilmez şarkısı olmaya aday.

Summer Cem’in başını çektiği Scorpion Gang üyesi olan Melez, rapi ve etkileyici performansıyla öne çıkarak adından söz ettirmişti.

Summer Cem ile hayat Melez için 2018'de başladı. Summer Cem'i o zamanlar yaşadığı şehrin otelinin önünde tüm sabrını toplayıp, saatlerce bekledikten sonra yakaladı ve sonrasında karizması ve müzikal becerisiyle ikna etti - burada heyecanlandıran şey, onun diğer yarısını oluşturan Angola kanının yanında esas olarak Türk tarafıydı. O andan itibaren Melez Mönchengladbach'a gidip geldi - ta ki bavullarını toplayıp Kuzey Ren Vestfalya'daki Scorpion Ailesi'ne taşınana kadar.

"Aventador" ve "Yakala" gibi şarkılarla Melez'in sesi sürükleyici ve özgün olmaya devam ediyor. Doğru sözler ve akışıyla, "Rebell Army" ve "Gipsy"deki featuring parçalarının yanı sıra "Rags to Riches", "Scorpion to Society" ve “Champins Leak” Cypher projelerindeki ekip şarkılarında da kanıtladığı gibi, her melodide, her beatde uyumlu kalmayı başarıyor. Kendisini- ve bunu tek bir kelime anlamadan bile - en çok Türkçe rapte rahat olduğunu hissedebilirsiniz.

Melez’in son şarkısı “Salla”, Sony Music Almanya etiketiyle 19 Mayıs’ta tüm dijital platformlarda yayında.