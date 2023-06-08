PowerTürk Müzik Ödülleri dün akşam gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Geceye ünlü isimler yoğun ilgi gösterirken, Melek Mosso güçlü sesi ve yorumuyla dikkatleri üzerine çekerek "En Güçlü Cover Şarkı" ödülünü kazandı. Ödülünü almasının ardından yaptığı konuşma ise tepkilere neden oldu.

Melek Mosso'nun "Sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak. Kimse beni susturamayacak, konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam edeceğim"

Gelen eleştirilere dayanamayan şarkıcı Melek Mosso, sessizliğini Instagram hesabından bozarak bir açıklama yaptı. Seçim döneminde yaptığı paylaşım hatırlatılarak eleştirilen Mosso, esprisinin amacını aşmış olmasından dolayı üzgün olduğunu ve toplumun ayrışmaması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, amacının kimseyi üzmek veya ayrıştırmak olmadığını vurguladı.

Melek Mosso, açıklamasında kendisini tanıyan herkesin amacının ne olduğunu bilmesi gerektiğini ve tanımayanlara da açık yüreklilikle ifade etmek istediğini belirtti. Kendisinin siyasi bir duruşu olmadığını ve şarkı söylemek istediğini dile getirdi. Üzüntüsünü ifade eden Mosso, parti veya dinleyici kitlesinin siyasi düşüncesiyle ilgilenmeden yoluna devam etmek istediğini söyledi.