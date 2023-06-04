Melek Angun, 26 Aralık 1983 tarihinde Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde doğmuştur. Güray ve Gönül Angun çiftinin kızıdır. Eğitim hayatında Mustafakemalpaşa'da ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamlayan Melek Angun, daha sonra Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okumuş ve mezun olmuştur.

Melek Angun, Üniversite eğitiminin ardından 2003 yılında İstanbul'a yerleşen Angun, reklamcılık alanında çalışmalarına başlamıştır. 2016 yılında ise çikolata markası olan Lausanne Chocolat'ı kurmuştur.

Melek Angun, Oktay Kaynarca Evliliği

Melek Angun, 2012 yılında Oktay Kaynarca ile evlenerek magazin gündemine gelmiştir. Ancak bu evlilikleri kısa süreli olmuş ve 31 Mayıs 2013 tarihinde sonlanmıştı.

Oktay Kaynarca ile Melek Angun'un balayı sırasında çıplak fotoğrafları çekilmişti

Oktay Kaynarca'nın eşi Melek Angun ile 2012 yılında gerçekleştirdiği sürpriz nikah sonrasında çift, romantik bir balayına çıkmıştı. Balayı sırasında çekilen fotoğraflardan birinde, Melek Angun'un üstsüz görüldüğü bir kare ortaya çıkmıştı.Oktay Kaynarca, medyaya yansıyan bu fotoğrafları rahatsızlıkla karşıladı ve durumu başbakana şikayet mektubu yazdı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi