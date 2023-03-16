Mela Bedel, yeni şarkısı “Canım”ı dinleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. 17 Mart’ta yayınlanacak “Canım” şarkısı, aynı zamanda yakın zamanda çıkacak albümün de ayak seslerini taşıyor. Sözü ve bestesi Mela Bedel, prodüksiyonu Azel Bert’e ait olan şarkının mix-mastering’inde de Kadim Tekin imzası dikkat çekiyor. “Canım”, bir isyanın iç çekişi. Mela Bedel, “Müzik, her koşulda iyileştirici bir yerde, yüreğimizden tutup bizi ayağa kaldırıyor. Onun bu kudretli yanından güç alarak “Canım”ı yayınlamak istedim. Çünkü bir sanatçı olarak müzikle iyileşirken, yine müzikle iyileştirmeye çalışmak en büyük amacım oldu bu hayatta. Biliyorum, küçüklüğümüzden beri sitem etmemek öğretildi bize. Olanı olduğu gibi kabul etmek zorunda kalmak, zamana boyun eğmek ve çaresizliğin içinde bir umutla yaşamaya devam etmeyi öğrenmek… Kağıda dokunan kalem, kibritten daha çok yangın çıkarır demişler. Sitemim, tüm bu duyguları yaşatan ve bana bu şarkıyı yazdıran hayatın kendisine” diyor.

Her ne olursa olsun umudu diri tutmanın önemli olduğunu da hatırlatan Mela Bedel’in, “Canım” dediklerimize gönderdiği ve dinleyenin kalbini iyileştirmesini dilediği şarkısı, 17 Mart’ta tümplatformlarda yayında olacak.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi