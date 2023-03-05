Minyatür tarzını farklı bir anlayışla harmanlayarak çağdaş bir üslupla yorumlayan Mehtab Kardaş’ın “Minyatür” isimli 21. Kişisel sergisi 11 Mart 2023 tarihinde Evrim Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

İstanbul’un deniz mavisi ile dolu olan sanatçının içine orman yeşilinin yavaşça sızmasını konu alan 25 eserleri; kağıt üzerine altın, mürekkep, guaj, akrilik boya ve altın varak kullanılarak karışık teknikle üretilmiş.

Sergiyi 24 Mart 2023 tarihine kadar Evrim Sanat Galerisi’nde ziyaret etmek mümkün.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Mehtab Kardaş Kimdir.?

1949 yılında İstanbul'da doğan Mehtab Kardaş, Üsküdar Amerikan Kız Lisesi mezunudur. Uzun yıllar ertelediği sanatsal çalışmalarına 1990'da Mamure Öz ile başlayan sanatçı, 1992-93 yıllarında da Topkapı Sarayı'ndaki iki yıllık sertifika programına, 1994-95 yıllarında ise Prof.Kerim Silivrili'nin (Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü) derslerine devam etti. 1998'de Greci-Marino Accademia del Verbano tarafından "Associated Academician" ünvanı verilmiştir. Sanatçı, 21 kişisel sergisinin yanı sıra ulusal ve uluslararası 25 karma sergiye katılmıştır.