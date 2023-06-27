TSK Mehmetçik Vakfı her sene olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da gerek kurye yoluyla gerekse ziyaretlerle şehit yakını, gazi ve ailelerine kurban eti dağıtımı yapacak.

Vakıf yetkililerinden alınan bilgiye göre, TSK Mehmetçik Vakfı, 1995'ten itibaren vekaleten kurban temini ve kesimi gerçekleştiriyor.

Kesilen kurban etleri kavurma, konserve yapılarak Türkiye'nin dört bir yanındaki şehit yakını, gazi ve aileleri ile bağışçılara kurye aracılığıyla gönderiliyor.

Bununla birlikte kesim merkezlerinin 100 kilometre yarıçapında ikamet eden şehit yakını, gazi ve aileleri, uygun mekanlarda, bayramlaşma amacıyla davet ediliyor. Davete icabet eden şehit yakını, gazi ve aileleri ile birlikte bayramlaşılıyor, gelen ailelerin talepleri dinleniyor, çocuklara hediyeler veriliyor, bu esnada taze kurban eti de dağıtılıyor.

Davete icabet edemeyen yaşlı, hasta ve engelli şehit yakını, gazi ve aileleri evlerinde ziyaret edilerek bayramlaşılıyor, talepleri dinleniyor, ayrıca taze kurban etlerinin de dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Söz konusu karma dağıtım yöntemiyle taze etin sıcak yaz günlerinde bozulmadan şehit yakını, gazi ve ailelerine ulaştırılması sağlanırken, vakıf yetkilileri bu yöntemin şehit yakını, gazi ve aileleri tarafından da memnuniyetle karşılandığını belirtiyor.