Mehmetçik'ten Depremzede Vatandaşlara Akşam Simidi İkramı
Milli Savunma Bakanlığı depremzede vatandaşlara, Hatay'daki seyyar fırınlarda simit yapıldığını açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "4'üncü Komando Tugayımızın personeli, Hatay'daki seyyar fırınımızda simit yaparak depremzede vatandaşlarımıza ikram etti." ifadeleri yer aldı.
Medya, felsefe, siyaset bilimi çalışmaları olan Seven, akademisyendir. Kanada The University of Western’i bitiren, “Siyaset Bilimi” ve “Felsefe” yüksek lisansı yapan Seven, “Medya Çalışmaları” üzerine doktora yapmaktadır. 2012-2016’de Literatür Aktüel’de editörlük yapan Seven, Kanada Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) üyesidir.