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Medya, felsefe, siyaset bilimi çalışmaları olan Seven, akademisyendir. Kanada The University of Western’i bitiren, “Siyaset Bilimi” ve “Felsefe” yüksek lisansı yapan Seven, “Medya Çalışmaları” üzerine doktora yapmaktadır. 2012-2016’de Literatür Aktüel’de editörlük yapan Seven, Kanada Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) üyesidir.

Kartal'da kolonlarında çatlak oluşan iki bina tahliye edildi

Kartal'da kolonlarında çatlak oluşan iki bina tahliye edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle: