Yalçınkaya, 'Birlikte başaracağız' etiketi ile şu mesajı yazdı:

"Gün sonu; insan olarak kendimi tarttığım yerdeyim şu an, her şey boş. Eksi 2 derece dışarısı, Kahramanmaraş'da binlerce insan çadırlarda Lüks mobilyalar boş, arabalar boş, her şey boş. Çocuklar kadınlar yaşlılar... Kaybedilen aile acısıyla yaşama tutunmak zor. Bu düşüncelerle gün sonu gözlerim kapanmıyor bir türlü. Allah bu acıları bir daha göstermesin. Canım yanıyor."