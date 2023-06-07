Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından İngilizce bir tweet paylaşarak "Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır." ifadesini kullandı.

“Yerel ve uluslararası zorluklar arasında yol alırken, öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı politika oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz. Kısa yollar veya hızlı düzeltmeler olmasa da, deneyimimizin, bilgimizin ve özverimizin önümüzdeki potansiyel engellerin üstesinden gelmemize yardımcı olacağından emin olabilirsiniz. Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır.”