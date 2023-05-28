Eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

YSK Başkanı Ahmet Yener'den Yeni Açıklama YSK Başkanı Ahmet Yener'den Yeni Açıklama

Mehmet Şimşek'in açıklaması şöyle:

"Çeyrek asrı bulan siyasi yürüyüşünde halkımızın güçlü desteğiyle tekrar seçilen Cumhurbaşkanımız sn @RTErdogan'ı kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimize hizmet yolunda başarılar diliyorum. Yeni dönemin ülkemiz ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum." 

YENİGÜN HABER MERKEZİ