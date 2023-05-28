Eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Mehmet Şimşek'in açıklaması şöyle:

"Çeyrek asrı bulan siyasi yürüyüşünde halkımızın güçlü desteğiyle tekrar seçilen Cumhurbaşkanımız sn @RTErdogan'ı kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimize hizmet yolunda başarılar diliyorum. Yeni dönemin ülkemiz ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

YENİGÜN HABER MERKEZİ