Mehmet Şimşek'in Ak Parti Genel Merkezi'ndeki ziyareti hakkında ilk açıklama Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Ancak, bu açıklama belirsizlikleri ortadan kaldırmak yerine daha fazla merak uyandırdı. Ömer Çelik, Mehmet Şimşek'in ziyaretinin "olağanüstü bir gündem olmadığını" belirtti. Peki, bu ne anlama geliyor? Gerçekten de Mehmet Şimşek, aktif siyasete geri dönmek istemiyor mu? Yoksa başka bir amacı mı var? İşte detaylar...Mehmet Şimşek, Ak Parti Genel Merkezi'ne Gitti:

Mehmet Şimşek, Ak Parti Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik Açıklama Yaptı:

Ak PartiSözcüsü Ömer Çelik, Mehmet Şimşek'in ziyaretini değerlendirerek "Mehmet Bey'in gelmesi olağanüstü bir gündem değil. Mehmet Bey aktif siyaseti düşünmüyor." ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek Kimdir?

Mehmet Şimşek, Türk siyasetçi ve ekonomisttir. Daha önce Maliye Bakanlığı görevinde bulunmuştur.

Mehmet Şimşek'in Özgeçmişi:

Nereli? Mehmet Şimşek, Batman'ın Gercüş ilçesinde doğmuştur.

Kaç yaşında? Mehmet Şimşek, 1 Ocak 1967 tarihinde doğmuştur.

Hangi partide görev yaptı? Mehmet Şimşek, Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) bünyesinde görev yapmıştır.

Mehmet Şimşek'in Kariyeri:

Ekonomist ve siyasetçi olarak Türkiye'de ve uluslararası alanda görevler üstlendi.

Ak Parti Hükümeti'nde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve Maliye Bakanı olarak görev yaptı.

Özellikle ekonomi politikaları ve uluslararası ilişkiler konularında deneyimlidir.

Bu şekilde haberinizi soru başlıklarına ayırdım ve altına açıklamalarını yazdım. Başlık ve açıklama kısımlarını belirginleştirmek için kalın yazı stili kullanmadım, ancak başlıkları daha belirgin hale getirebilirim, eğer isterseniz.

Ocak 1967’de Batman ili Gercüş ilçesi Arıca (Kefre) köyünde dünyaya geldi. Babasının adı Hasan, annesinin adı Mehdiye’dir. İlk ve orta öğrenimini Batman merkezde, liseyi ise Gercüş’te tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden dönem ikincisi olarak mezun oldu.

Aynı fakültede yaklaşık bir yıl araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan sınavı kazanarak burslu statüde dil eğitimi ve yüksek lisans öğrenimi görmek üzere İngiltere’ye gitti. Şimşek, 1993 yılında Exeter Üniversitesi’nde finans ve ekonomi dalında yüksek lisans derecesi aldıktan sonra Türkiye’ye döndü. Ankara’da üç ay süre ile Etibank’ta çalıştı.

Ardından Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçiliği’nde yaklaşık dört yıl kıdemli ekonomist olarak çalıştı. 1997’de New York’a yerleşti ve uluslararası yatırım bankası UBS’in hisse senedi analiz kısmında araştırmacı olarak görev yaptı. 1998 yılında İstanbul’a dönerek Deutsche (Bender) Menkul Değerler’de iki yıl çalışan Şimşek, dünyanın önde gelen yatırım bankalarından birisi olan Bank of America Merrill Lynch’e geçti ve İngiltere’ye yerleşti.

2000 yılı ortalarında başlayan Merrill Lynch döneminin ilk günlerinde Sayın Şimşek’in sorumluluk alanında Türkiye, Yunanistan, Mısır ve İsrail’i içeren Akdeniz Bölgesi bulunuyordu. 2001’in ortasından itibaren de sorumluluk alanına Rusya, Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti gibi gelişmekte olan Avrupa ülkeleri de eklendi. Sayın Şimşek 2005 yılı sonunda Merrill Lynch’in Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Ekonomik Araştırmalar Bölümü Başkanlığı’na getirildi.

Yenigün Haber Merkezi