Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin ardından tüm gözler kurulacak olan yeni kabine listesi ve bakanlar kuruluna çevrildi. Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeniden bakan olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Mehmet Şimşek ekonomi yönetiminin başına geçecek mi? Yeniden bakan olacak mı? İşte ayrıntılar...

Mehmet Şimşek Ekonomi Yönetiminin Başına Geçecek Mi?

60. Hükümet'te Hazine'den sorumlu Devlet Bakanı olan ve 1 Mayıs 2009'da ilan edilen kabine değişikliği ile Maliye Bakanlığı görevine atanan Mehmet Şimşek, daha sonra Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenmişti. Yeni kurulacak kabinede ise, Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetiminin başına geçip geçmeyeceği merak konusu oldu.

Gazeteci Abdulkadir Selvi'nin aktardığı son kulis bilgileri şöyle:

"Mehmet Şimşek dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la iki kez görüştü ve sonunda ekonomi yönetimini üstlenmeye karar verdi. Rahatça ekonomi yönetimi Mehmet Şimşek’te diyebiliriz. Bu seçimlerde AK Parti’yi en çok ekonomi zorladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonominin başına Mehmet Şimşek’i getirerek çok önemli bir adım attı. Mehmet Şimşek’in ismi piyasalara moral oldu."

Ancak bu bilgiler henüz bir netlik kazanmadı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ