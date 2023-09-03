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Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Spor Toto Teşkilatı Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk’ü ziyaret etti.

Nevşehir Belediyesi’nin devam eden ve hayata geçireceği çeşitli projeleri hakkında Ankara’da temaslarda bulunan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Spor Toto Teşkilatı Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk ile bir araya geldi. Öztürk’ü makamında ziyaret eden Belediye Başkanı Savran, Öztürk’e Nevşehir’deki spor yatırımlarına verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek Nevşehir Belediyesi’nin spor yatırımları hakkında istişarelerde bulundu.

İki kurum arasında iş birliği imkânlarının ele alındığı ziyarette Başkan Savran, ziyaretin anısına çini bir vazo hediye etti.

Belediye Başkanı Savran, Ankara’daki programlarda çerçevesinde başkentteki Nevşehirli bürokratları da ziyaret etti. Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)