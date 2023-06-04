Mehmet Muş'tan Ticaret Bakanlığı görevini devralan Ömer Bolat, Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Ticaret Bakanı Bolat, "Canla başla çalışacağız ve Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Bakan Yardımcılarımız ve Birim Amirlerimiz ile "bismillah" diyerek çalışmaya başladık.

Paydaşlarımız ile istişare içinde Ülkemizin her bir ferdinin refahını artırmaya yönelik canla başla çalışacağız ve Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz..

Gayret bizden tevfik Allah'tan." YENİGÜN HABER MERKEZİ