Mehmet Günsür, 8 Mayıs 1975 yılında Tatar kökenli bir ailenin ikinci çocuğu olarak İstanbul’un Fatih ilçesinde dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nden mezun olmuştur. Annesi Sibel Günsür bir öğretim görevlisi, babası Teoman Günsür bir kuantum fizikçisidir. Modern bale koreografi olan ablası Zeynep Günsür Yüceil ise aynı zamanda bir öğretim görevlisidir.

Mehmet Günsür, oyunculuk hayatına yedi yaşında çeşitli reklam filmlerinde oynayarak başlamıştır. 1988 yılında TRT’de yayınlanan “Geçmiş Zaman Mimozaları” isimli dizide canladırdığı “Sabih” karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Bir müzik grubu ile konserler veren Mehmet Günsür, dört yıl boyunca restoran işletmiştir. “Hamam” adlı filmin figürasyonunu yapan bir arkadaşının aracılığı ile seçmelere katılmıştır. Deneme çekimlerinin ardından role kabul edilmiştir ve Ferzan Özpetek’in yönetmenliğindeki bu filmle geniş kitlelerce tanınmıştır. Filmin ardından ise yalnızca oyunculuğa yönelme kararı almıştır.

Filmografisi

Sinema

1997 Hamam

2001 Gli amici di Gesù – Tommaso

2001 Gli amici di Gesù – Giuda

2002 İtalyan Giorgio

2003 Il papa buono

2003 O Şimdi Asker

2003 Stregeria

2004 Hayal Kurma Oyunları

2004 Non ci sarebbe niente da fare!

2005 Anlat İstanbul

2007 Fall Down Dead

2008 Se chiudi gli occhi

2010 Ses

2010 Matrimoni e altri disastri

2011 Aşk Tesadüfleri Sever

2011 Master Plan

2014 Unutursam Fısılda

2017 İstanbul Kırmızısı

2017 Martıların Efendisi

2020 Figli

Televizyon

1989 Geçmiş Bahar Mimozaları

1999 Sır Dosyası

2001 Don Matteo

2003 Pilli Bebek

2004 Kasırga İnsanları

2005-2006 Beyaz Gelincik

2007-2008 Bıçak Sırtı

2011 Saïgon, l’été de nos 20 ans

2012-2014 Muhteşem Yüzyıl

2021 La Compagnia del Cigno

2022 Lea – Un nuovo giorno

2022 Devils Arap şeyhi

İnternet dizi ve filmleri

2017-2018 Fi

2018 Kanaga

2019-2021 Atiye

2023- Atatürk

Arayış

Kül

Ödülleri:

1998 – 10. Ankara Film Festivali Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu – Hamam

2003 – 40. Antalya Film Şenliği Jüri Özel Ödülü – O Şimdi Asker

2003 – 6. Gökçeada Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu – O Şimdi Asker

2004 – 9. Sadri Alışık Ödülleri Jüri Özel Ödülü – O Şimdi Asker

2011 – 16. Sadri Alışık Ödülleri Jüri Özel Ödülü – Ses

2012 – ELLE Style Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu – Muhteşem Yüzyıl

2012 – Ayaklı Gazete TV Yıldızları En İyi Dönem Dizisi Yardımcı Erkek Oyuncu – Muhteşem Yüzyıl

2012 – 18. Kral Müzik Ödülleri En İyi Film Müziği Aşk Tesadüfleri Sever – Mehmet Günsür & TNK

2014 – Sakarya Üniversitesi Justiniaus Medya Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu – Muhteşem Yüzyıl

instagram