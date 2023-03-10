Mehmet Günsür, 8 Mayıs 1975 yılında Tatar kökenli bir ailenin ikinci çocuğu olarak İstanbul’un Fatih ilçesinde dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nden mezun olmuştur. Annesi Sibel Günsür bir öğretim görevlisi, babası Teoman Günsür bir kuantum fizikçisidir. Modern bale koreografi olan ablası Zeynep Günsür Yüceil ise aynı zamanda bir öğretim görevlisidir.
Mehmet Günsür, oyunculuk hayatına yedi yaşında çeşitli reklam filmlerinde oynayarak başlamıştır. 1988 yılında TRT’de yayınlanan “Geçmiş Zaman Mimozaları” isimli dizide canladırdığı “Sabih” karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Bir müzik grubu ile konserler veren Mehmet Günsür, dört yıl boyunca restoran işletmiştir. “Hamam” adlı filmin figürasyonunu yapan bir arkadaşının aracılığı ile seçmelere katılmıştır. Deneme çekimlerinin ardından role kabul edilmiştir ve Ferzan Özpetek’in yönetmenliğindeki bu filmle geniş kitlelerce tanınmıştır. Filmin ardından ise yalnızca oyunculuğa yönelme kararı almıştır.
Filmografisi
Sinema
1997 Hamam
2001 Gli amici di Gesù – Tommaso
2001 Gli amici di Gesù – Giuda
2002 İtalyan Giorgio
2003 Il papa buono
2003 O Şimdi Asker
2003 Stregeria
2004 Hayal Kurma Oyunları
2004 Non ci sarebbe niente da fare!
2005 Anlat İstanbul
2007 Fall Down Dead
2008 Se chiudi gli occhi
2010 Ses
2010 Matrimoni e altri disastri
2011 Aşk Tesadüfleri Sever
2011 Master Plan
2014 Unutursam Fısılda
2017 İstanbul Kırmızısı
2017 Martıların Efendisi
2020 Figli
Televizyon
1989 Geçmiş Bahar Mimozaları
1999 Sır Dosyası
2001 Don Matteo
2003 Pilli Bebek
2004 Kasırga İnsanları
2005-2006 Beyaz Gelincik
2007-2008 Bıçak Sırtı
2011 Saïgon, l’été de nos 20 ans
2012-2014 Muhteşem Yüzyıl
2021 La Compagnia del Cigno
2022 Lea – Un nuovo giorno
2022 Devils Arap şeyhi
İnternet dizi ve filmleri
2017-2018 Fi
2018 Kanaga
2019-2021 Atiye
2023- Atatürk
Arayış
Kül
Ödülleri:
1998 – 10. Ankara Film Festivali Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu – Hamam
2003 – 40. Antalya Film Şenliği Jüri Özel Ödülü – O Şimdi Asker
2003 – 6. Gökçeada Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu – O Şimdi Asker
2004 – 9. Sadri Alışık Ödülleri Jüri Özel Ödülü – O Şimdi Asker
2011 – 16. Sadri Alışık Ödülleri Jüri Özel Ödülü – Ses
2012 – ELLE Style Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu – Muhteşem Yüzyıl
2012 – Ayaklı Gazete TV Yıldızları En İyi Dönem Dizisi Yardımcı Erkek Oyuncu – Muhteşem Yüzyıl
2012 – 18. Kral Müzik Ödülleri En İyi Film Müziği Aşk Tesadüfleri Sever – Mehmet Günsür & TNK
2014 – Sakarya Üniversitesi Justiniaus Medya Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu – Muhteşem Yüzyıl