Mehmet Erdem’in son albümü “Bir Şarkı Vardı Ya”da yer alan “Ali Yazar Veli Bozar” isimli şarkı kliplendi!..

Sanatçının konserlerinin olmazsa olmazı, bir Barış Manço klasiği olan “Ali Yazar Veli Bozar” ; Mehmet Erdem’in kendine özgü yorumu ve Alper Atakan imzalı aranjesi ile albümde öne çıkan eserlerden olmakla beraber, aynı zamanda büyük ustaya da selam duruşu niteliğinde.

ORKESTRASIYLA KLİP ÇEKTİ!..

Mehmet Erdem’in beşinci stüdyo albümü “Bir Şarkı Vardı Ya”nın açılış şarkısı olan ve en sevilen şarkılarından olan “Ali Yazar Veli Bozar”ın video klibi, yönetmen Onur Kök tarafından Rota Plato’da çekildi.

Şarkının ruhuna uygun nostaljik temaların da yer aldığı klip çekiminde sanatçıya kendi orkestrası da enerjik performansıyla eşlik etti.

Mehmet Erdem – “Ali Yazar Veli Bozar” şarkısı ve video klibi tüm müzik platformları ve sanatçının Youtube kanalında yayında!..