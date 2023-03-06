Mehmet Erdem 1978 Manisa doğumlu ve aslen Malatyalı’dır. Ortaöğrenimini İzmir Fen Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi’ni kazanmış ve Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Mehmet Erdem’in ilk çaldığı enstrüman 5 yaşındayken sahip olduğu mandolindi. Sanatçı daha sonra bağlama, ud ve cümbüş de çalmaya başladı.

Öğrencilik yılları da dahil olmak üzere müzikten hiç kopmayan Mehmet Erdem, lise döneminde çeşitli gruplarda enstrümanist ve vokalist olarak yer aldı, bir çok sanatçının albümünde stüdyo müzisyenliği yaptı.

Eserleri

Film ve dizi müzikleri

Polis – (2006)

Dol – (2007)

Sınıf – (2008)

İş Arıyoruz – (2008)

Deli Deli Olma – (2009)

Sizi Seviyorum – (2009)

Memleket Meselesi – (2010)

Avrupa Avrupa – (2011)

Leyla ile Mecnun – (2011)

Vücut – (2011)

Çalgı Çengi – (2011)

Kalbim Seni Seçti – (2011)

Aşk Kırmızı – (2013)

Sen Aydınlatırsın Geceyi – (2013)

Cenaze İşleri – (2017)

Albümler

Herkes Aynı Hayatta (2012)

Hiç Konuşmadan (2013)

Hepsi Benim Yüzünden (2016)

Neden Böyleyiz (2018)

Bir Şarkı Vardı Ya (2022)

Single’ları

“Allah’tan Kork” (Aşkın Nur Yengi ile) (2019)

“Deliler” (Yeni Türkü Zamansız) (2022)

“Turnaların Göçü” (Musa Eroğlu ile Bir Asır 2) (2022)

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