Duayen gazeteci, Sabah Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas 81 yaşında yaşamını yitirdi. Barlas, rahatsızlığı sebebiyle bir süredir Şişli'de bir hastanede tedavi görüyordu.

Mehmet Barlas Kimdir?

1942 yılında Ankara'da dünyaya gelen Mehmet Barlas, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İlk gazetecilik deneyimi Son Havadis Gazetesi ile olan Barlas, Cumhuriyet gazetesinde profesyonel gazeteciliğe başlamıştır. Son Havadis, Cumhuriyet, Resmî Gazete, Günaydın, Milliyet, Güneş, Tercüman, Hürriyet, Türkiye, Sabah, Yeni Şafak, Zaman, Star, Akşam ve Posta gazetelerinde köşe yazarlığı yapmıştır. Mehmet Barlas, vefatından önce Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır.

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