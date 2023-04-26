73 yaşındaki Mehmet Aypek, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinden bulunan iş merkezinin etrafında koruması tarafından vurularak hayatını kaybetti. Sebebi tam olarak belli olmayan cinayetin sebebi araştırılıyor. İnternet üzerinden vatandaşlar ise Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek'in neden öldürüldüğünü araştırıyor. Eski ATO Başkanvekili biyografisi ve merak edilenler...

MEHMET AYPEK KİMDİR?

Mehmet Aypek, Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) eski başkanvekillerinden biridir. Kendisi aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegesi olarak da görev yapmıştır. Aypek ayrıca bir iş insanıdır ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibidir.

MEHMET AYPEK ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Eski Ankara Ticaret Odası Başkanvekili Mehmet Aypek, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir iş merkezinde koruması tarafından silahla vurularak öldürüldü. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan iş merkezine gelen Halil G, 73 yaşındaki Mehmet Aypek'i tabancayla ateş açarak yaraladı.

Olay yerine yakın olan ve silah seslerini duyan Yunus ekipleri, Aypek'in koruması ve şoförü olan Halil G'yi olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Yerel seçimlerde Ankara Gölbaşı ilçesinde oğlu Faruk Aypek'in MHP'den adaylığı için yoğun çaba harcayan Mehmet Aypek'in neden öldürüldüğü henüz tam olarak bilinmiyor.