TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinden depremle ilgili söylemleri sonrası kadro dışı bırakılan Mehmet Aslantuğ, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Aslantuğ'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımı alıntılıyarak;

"Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya'yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ'a yürekten teşekkür ediyorum TİP senin kaptan" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi