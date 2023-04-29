Sanat camiasının parmakla gösterilen örnek çifti Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan  çiftinden üzücü haber geldi. İddiaya göre dün akşam çıkan tartışmada Arzum Onan, evi terk etmiş. 

Herkesin örnek gösterdiği çiftten boşanma iddiası! Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan boşanıyor mu? “Evi terk etti”

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Aslantuğ TRT'de yer aldığı diziden ayrılıp TİP Muğla 1. Sıra milletvekili adaylığını açıklamıştı. Yakın çevresine eşi Mehmet Aslantuğ tarafından psikolojik şiddet gördüğünden bahseden Arzum Onan,dün akşam çıkan tartışmada evi terk etmiş.

Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler Almanya Yolcusu Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler Almanya Yolcusu

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'dan 24 yıl sonra flaş karar - KRT TV

Eşi Aslantuğ'un siyasete atılma konusunda fikrini almaması Arzu Onan için bardağı taşıran son nokta olmuş. Arzum Onan 27 yıllık evliliğini bitirmek için mahkemeye başvurduğu öğrenilirken Caddebostan'da eşiyle birlikte yaşadığı evden ayrılarak Göktürk'te bir eve yerleşmiş.

Arzum Onan eşi Mehmet Aslantuğ için setlere dönüyor! 24 yıl sonra 'Sıcak Saatler'

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi 