Gözlük Camı Temizleme Sıvılarına Dikkat: İçindekiler ve Kullanım Önerileri

CW ENERJİ HALKA ARZ kaç lot düşer? CW Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalarda? Geri sayım başladı!

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Eşi Aslantuğ'un siyasete atılma konusunda fikrini almaması Arzu Onan için bardağı taşıran son nokta olmuş. Arzum Onan 27 yıllık evliliğini bitirmek için mahkemeye başvurduğu öğrenilirken Caddebostan'da eşiyle birlikte yaşadığı evden ayrılarak Göktürk'te bir eve yerleşmiş.

Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler Almanya Yolcusu

Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler Almanya Yolcusu

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Aslantuğ TRT'de yer aldığı diziden ayrılıp TİP Muğla 1. Sıra milletvekili adaylığını açıklamıştı. Yakın çevresine eşi Mehmet Aslantuğ tarafından psikolojik şiddet gördüğünden bahseden Arzum Onan,dün akşam çıkan tartışmada evi terk etmiş.

Sanat camiasının parmakla gösterilen örnek çifti Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinden üzücü haber geldi. İddiaya göre dün akşam çıkan tartışmada Arzum Onan, evi terk etmiş.