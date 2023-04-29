Sanat camiasının parmakla gösterilen örnek çifti Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinden üzücü haber geldi. İddiaya göre dün akşam çıkan tartışmada Arzum Onan, evi terk etmiş.
Geçtiğimiz günlerde Mehmet Aslantuğ TRT'de yer aldığı diziden ayrılıp TİP Muğla 1. Sıra milletvekili adaylığını açıklamıştı. Yakın çevresine eşi Mehmet Aslantuğ tarafından psikolojik şiddet gördüğünden bahseden Arzum Onan,dün akşam çıkan tartışmada evi terk etmiş.
Eşi Aslantuğ'un siyasete atılma konusunda fikrini almaması Arzu Onan için bardağı taşıran son nokta olmuş. Arzum Onan 27 yıllık evliliğini bitirmek için mahkemeye başvurduğu öğrenilirken Caddebostan'da eşiyle birlikte yaşadığı evden ayrılarak Göktürk'te bir eve yerleşmiş.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi