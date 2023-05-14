27 yıldır evli olan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti , 29 Mayıs'ta boşanacaklar. Oyunculuğu bırakan ve TİP'ten milletvekili adayı olan Aslantuğ, boşanacağı eşi Arzum Onan'ın, Anneler Günü’nü özel bir paylaşımla kutladı.

Aslantuğ, eşi ve oğlunun yıllar önce çekilen fotoğrafına “Yine ve yeniden söylemek gerek! Sadece erkeği anlamlandırdığınız için değil, onlara bitmeyen tamahkârlıklara ve savaşlara rağmen direndiğiniz, güzel kıldığınız her şeye. Anne olsanız da, olmasanız da” notuyla paylaştı.

Onan da eşi Aslantuğ'un paylaşıma “Canım benim” diyerek yanıtladı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi