Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliğini sona erdirdiği Arzum Onan hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve boşanma sürecini detaylandırdı.

'Kalbimi başka birine vermedim'

Aslantuğ paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Biricik sevgili Arzum'u ben terk etmedim. Kalbimi başka birine vermedim. Bir yıl önce dikkatli, özenli, saygılı bir ifadeyle şunu söyledi: 'Birkaç yıldır baş etmeye çabaladığım ama edemediğim bir durum var. Artık karı koca gibi hissetmiyorum. Kendime ait bir evde yaşamak istiyorum'. Ben de… Pek kolay olmasa da… Anlayışla, saygıyla karşıladım elbette. Küskün davranmadım. Sadece şunu söyledim, ‘Böyle bir durumu yönetemem. O halde hukuken de ayrılalım. Davayı da sen aç ve tamamen özgür ol, kendini öyle ara."

Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan'a ve kendisine yönelik eleştirilere son verilmesini isteyen bir çağrıda bulundu. Paylaşımında, bu sürecin kendisi için kolay olmadığını belirtti ve Arzum Onan'ı değerli bir dost olarak nitelendirdi. Ayrıca, biricik çocuklarının annesi olarak kalmasının önemine vurgu yaptı. Aslantuğ, insanlardan kendisine veya Arzum Onan'a yönelik eleştirilerden kaçınmalarını ve her birinin kalan hayatlarına ve diğer sorumluluklarına sahip çıkmaya çalışmalarını rica etti.