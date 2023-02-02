Geçirdiği kaçış sendromu hastalığından sonra çeşitli sağlık sorunları yaşayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Yardımcısıyla birlikte alışveriş yapan Erbil, Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restoran girişinde muhabirler tarafından görüntülendi. Asistanından destek alarak yürüyen Mehmet Ali Erbil, poz vermek için tek başına objektiflerin karşısına geçmeyi tercih etti. Son olarak Çağla Şikel hakkında iddia ettiği ve çok konuşulan haberi soran muhabirlere sadece teşekkür etmekle yetinen Erbil, soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti.