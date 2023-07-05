Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun'un 2005-2011 yılları arasında yaşadıkları evlilikten dünyaya gelen Ali Sadi'nin 17. yaş günü, Coşkun tarafından sosyal medya hesabında kutlandı. Ancak, Mehmet Ali Erbil'in paylaşıma "En değerli birini yaratmışız" şeklinde yorum yapması, kullanıcılar arasında eleştirilere neden oldu.

"Yaratmak Allah'a mahsus. Anne ve babaya değil"

Tuğba Coşkun, Instagram hesabından oğlu Ali Sadi'nin son halini paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Ali'm 17 oldu. Seninle aşkımız sonsuz ve tarifsiz. Seni çok seviyorum, iyi ki benim oğlumsun." Eski eşi Mehmet Ali Erbil ise bu paylaşıma yorum yaparak "İyi ki birlikte en güzel, en değerli birini yaratmışız" dedi. Ancak Erbil'in yorumunda "yaratma" kelimesini kullanması, kullanıcıların tepkisini çekti. Bazı kullanıcılar, Erbil'in yorumuna cevap olarak "Yaratmak Allah'a mahsus. Anne ve babaya değil" şeklinde tepkilerini dile getirdiler.