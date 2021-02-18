ZORLU HAVA VE YOL KOŞULLARINDA MOTOSİKLET KULLANIMI

Radyo Trafik programcısı Uğur Dursun’un sorularını yanıtlayan Barutçu, kar ve yağmurlu hava koşullarında motosiklet kullanımından, panik halinde yapılması ve yapılmaması gerekenlere dair önemli bilgiler verdi.

YOL TUTUŞU VE LASTİĞİN ÖNEMİ

Motosiklet Eğitmeni Zeynep Barutçu öncelikle lastiğin önemine vurgu yaptı. Motosiklet lastiklerinin otomobil lastiklerine göre tutuş yerinin daha az olduğuna dikkati çeken Barutçu, lastik basınç ayarlarının öneminden bahsederek; “Lastiğin en önemli aşaması zaten hava basıncının fabrika ayarlarında olması. Bir takım doğru bilinen yanlışlar da var. Kış geldiğinde biraz lastikleri söndürelim daha iyi tutsun veya yaz olduğunda yine ayarını değiştirelim. Bu bütün araçlar için geçerli. Fabrika çıkışı neyse… Bu araçların bazı yerlerinde yazar, lütfen o şekilde doğru hava basıncının fabrika çıkış baremi neyse o şekilde basılması gerekiyor. Çünkü tutuş ile lastiğin birbirinden ayrılması mümkün değil. Çeşitli zemin, hava ve yol koşullarında en öneli bahsedeceğimiz şey lastik oluyor. Her sürüş öncesinde mutlaka kontrol ediyoruz. Ve bunu ısınmadan, fabrika ayarları neyse bu havayı doğru bir şekilde vermemiz gerekiyor.” dedi.

MOTOSİKLETTE KIŞ YA DA YAZ LASTİĞİ AYRIMI VAR MI?

Soğuk havalarda otomobil vb. araçlar için kış lastiği yol güvenliği açısından önemli bir yer tutuyor. Ticari araçlar için de yılın belirli bir döneminde kış lastiği kullanımı zorunlu. Peki, motosikletlerde kış ya da yaz lastiği ayrımı var mı?

Motosiklet Eğitmeni Zeynep Barutçu konu hakkında şu bilgileri aktardı;

“Motosiklette kar lastiğinden bahsedebilir. Bu da lastiğin üzerinde çivilerin olduğu bir lastiktir. Yerel bir gururumuz olan yurt dışına ihracat yapan bir marka var Türkiye’de. Kış lastiği olarak da denenmiş, çok memnun kalınmış bir marka. Üzerinde çivili olan kar lastiği, kar yağdığı zaman kullanılabilir. Kaygan zemin için normalde kullandığımız lastikler zaten çeşitli hava koşullarına göre kış için de (kar için olmamak ile beraber) üretilmiştir. Yeter ki lastiğiniz bakımlı olsun.”

“KÖTÜ HAVA YOKTUR KÖTÜ EKİPMAN VARDIR”

TMF lisanslı ADARAT eğitmeni Zeynep Barutçu, motosiklet kullanımının mevsimi olmadığını da vurguladı. Ancak mesleki olarak sürekli motosiklet kullananlar dışında sosyal kullanıcı olarak adlandırdığı iyi vakit geçirmek için motosiklete binenlere ise 7 derece ve altındaki hava sıcaklığında motosiklet kullanımını tavsiye etmediğini belirtti.

Hava koşullarına göre motosiklet ekipman kullanımının da önemine dikkati çeken Barutçu şöyle devam etti:

“Sosyal kullanıcıların ortalama 7 derecenin altında motosiklet kullanmaları çok keyifli olmayacaktır. Çünkü motosikletteyken eğer 7 derece gösteriyorsa bile aslında biz onu birkaç derece daha düşük hissediyoruz. Bunun için de tabi alınabilecek önlemler var. Çeşitli motosikletlerde elcik ısıtma dediğimiz, elin de ısısı çok önemli… Eğer elinizin ısısı daha düşebiliyorsa vücudunuz daha da soğuk oluyor. Çünkü kan dolaşımı sebebi ile ellerin ve ayakların ısısı tüm bedeninizi etkiliyor. Biz, ‘Kötü hava yoktur kötü ekipman vardır.’ deriz. Su geçirmeyen bir kumaş türü tercih edilmesi gerekiyor. Bilinçli ve eğitimli bir motosiklet sürücüsü her zaman çantasında ya da topcase’inde yağmurlukla dolaşır. Bu yaz, kış, ‘Bahar geldi aman hava şimdi çok güzel!’ diye bir şey yok. Bir motosiklet sürücüsün yağmurluğu her zaman yanında olmalıdır.”

KASK VİZÖRÜNDE OLUŞAN BUĞUNUN SÜRÜŞE ETKİSİ

Motosiklette görüş ve gözlemin çok önemli olduğunu aktaran Barutçu, konu hakkında şu bilgileri aktardı:

“Görüş ve gözlem çok önemlidir motosiklette. Zaten biz eğitimlerimizde bundan fazlası ile bahsediyoruz. Vizörde oluşan buğu bile sürüş kalitesini ve güvenliğini çok önemli derecede etkiler. Bir aparat var pinlock denilen. Kış sezonu aslında kullanılabilir, vizörün içine yerleştirilen şeffaf bir aparat… Öyle bir ekipman türü var. O buğu yapılmasını önlüyor. Tabi kaskın içine girecek olan hava sirkülasyonu da önemli. Özellikle gözlük kullananlar için biraz daha onu artırmak gerekebilir. Bu sefer, ‘Buğu oldu dur vizörü açayım!’ dediğiniz yerde oradaki buharlaşmayı ve nemi zaten yönetemiyorsunuz. Hele ki bir de açtıktan sonra kaskınızın içi de ıslanmaya başlarsa bu sefer kapatsanız bile ya da havalandırmalar açık olsa bile o buğudan kurtulma şansınız pek fazla olmuyor. Dolayısı ile bu da hızınızı, gözleminizi ve güvenlik adına birçok şeyi etkileyebiliyor.”

SU BİRİKİNTİLERİNDEN GEÇİŞ

Yağışların ardından sürücüler için yollardaki tehlikelerden biri de oluşan su birikintileri. Motosikletliler için de ciddi tehlike oluşturan bu durumda yapılması gerekenleri Motosiklet Eğitmeni Zeynep Barutçu şu sözlerle anlattı:

“Su birikintisine girdiğinizde bir şey yapmayın. Bırakın, zaten motor kendi çıkar. Burada sadece bir su birikintisi mi veya derin bir asfalt çukuru mu tabi bunlar da farklı konular… Biraz daha ileri ve eğitimli sürücüler için veya bu işin eğitimi alıp antrenmanını yapmış sürücüler için şunu söyleyebilirim; hafif ayağa kalkıp o ağırlığı motosikletten alabilirsiniz. Eğer lastiğiniz veya jantınızın bir zarar göreceğini düşünüyorsanız. Ama bunlar biraz daha enduro konusu. Tavsiye edebileceğim şey; bir şey yapmayın! İleri bakın, önünüze bakmaya devam etmeyin. Dik bir şekilde, ani gaz açma ani fren bunları yapmayıp bakışı ileriye doğru sabitleyin. İnanın motosiklet oradan çıkar.”

RÜZGÂRLI HAVADA MOTOSİKLET SÜRMEK

Kuvvetli rüzgârda hacminden dolayı motosiklet kullanımı diğer motorlu taşıtlara göre çeşitli güçlükleri de beraberinde getiriyor. Rüzgârın kuvvetli olduğu anlarda yapılması gerekenleri ise eğitmen Barutçu şöyle anlattı:

“Motosiklette hem teknik hem de taktik şu; bir alt vitese almak motoru. Vitesi bir alta aldığınızda motosikletin devri yükselir. Bu da arka lastiğe gider. İtme gücünü artırır ve motosikletin daha kendi hattında kalmasını sağlar. Devir ibresinin kalkmasına ihtiyacımız ve itme gücüne ihtiyacımız var arka lastiğe gitmemiz için. Bu sefer yandan gelen rüzgâr sizi daha az etkiler. Çünkü motosikletinizin beygir ve itme kapasitesini arka lastiğe vermiş oluyorsunuz. ”