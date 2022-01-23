Ufuk Özcan baba oldu

Takvim gazetesinin tecrübeli köşe yazarı Ufuk Özcan, Derin ismini verdikleri kızlarının 3 kilo doğduğunu ve anne ile bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, “Baba olmak tarifi imkansız bir duygu. Baba olmak yeni bir hayata başlamak, artık başkası için yaşamak gibi bişey. Onu ilk kucağıma aldığım andan itibaren daha bir yetişkin olduğunu ve herşeyin artık değiştiğini hissediyorsun. Canım kızım hoş geldi, bu güne kadar içimde hiç fark etmediğin yepyeni karmakarışık duyguları yaşattı bana.” dedi.