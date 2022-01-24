Survivor Nisa Bölükbaş'ın kimdir ve hiç görmediğiniz fotografları

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğan Nisa Bölükbaş'ın annesi yabancı babası türktür.

6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.





Survivor en yakın takipçisi olan Nisa Bölükbaş, 18 yaşına gelir gelmez Ilk iş olarak Survivor'a başvurusunu yapmıştır .

2020 Survivor'ın başarılı yarışmacısı Nisa Bölükbaş, Sercan Yıldırım ve Barış aşk üçgeni yaşanmıştı.

Abim olarak görüyorum dediği Sercan Yıldırımı ret ederek, yarışma sonrası Barış ile sevgili olmuştu.

Basına yansıyan dudak dudağa videoları ile de barış ile olan aşkını belgelemişti.

Bu durum fan sayfalarını her ne kadar 2'ye ayırsada Sercan ve barış arasında 2020 All Star Survivor ara ara gerilime neden oldu.

Nisa ve barış arasındaki aşk ne yazık ki geçtiğimiz dönemlerde sona ererken ve nisa ise hayatına Ogeday arasında yakınlaşma oldu ve yeni bir aşka yelken açtılar.

Sercan Yıldırım barış ve Ogedayın aynı yarışma da olması Nisa Bölükbaşı nasıl etkileyeceği ve ekran önünde neler yaşanacağı şimdiden merak konusu olmaya başladı.