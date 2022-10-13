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SEREN FOSFOROĞLU'NA SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNE DESTEK
Ünlü oyuncı Seren Fosforoğlu, ''Meme Kanseri Farkındalık Ayı'' kapsamında özel bir hastanede düzenlenen etkinlikte, Gaziosmanpaşalı kadınlarla buluştu.
MEDYA 13.10.2022, 12:29
Etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen Seren Fosforoğlu, erken teşhisin öneminden bahsederken, ''Erken evrede kontrollerini yaptırsaydı belki de annem hala yaşıyor olacaktı.'' dedi. Türk kadınının cefakar yapısından söz ederken ''Kadınlarımız çocukları, eşi, evi derken kendini ihmal ediyor'' dedi ve tüm kadınları bu konuda kontrollerini yaptırmaya davet etti. Katılan davetlilere ücretsiz meme kanseri tarama testleri yapıldı ve Prof. Dr. Deniz Böler ve Prof. Dr. Aylin Bayrak konuyla ilgili soruları yanıtladı.
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