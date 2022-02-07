Müge Anlı Kaçan Muskacıyı Buldu! Müge Anlı İle Tatlı Sert 7 Şubat 2022 Pazartesi

Atv ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile tatlı sert'de kaçan muska yapan Gönül Hanım katıldı. İddiaların odağında Antalya'da muska yapan "Gönül Hoca" lakaplı kadın vardı.





Yaptığı ve bozduğu muskalarla binlerc kişiyi dolandırdığı iddia edilen Gönül Hanım kendini savunmasına rağmen gelen telefonlarla köşeye sıkıştı.



Müge Anlı'nın bile hayrete düştüğü olayda iki aile arasında çeşitli olaylarla kandırarak mal ve mülkünü üstüne geçirdiği iddia edilen Gönül Hanım canlı yayına katıldı.

Kimsenin mal ve mülkünü üstüne geçirmediğini ve muska yapmadığını İfade eden Gönül Hanım tüm iddiaları reddetti.

OLaylar Nasıl Başlamıştı?

İsmail Bey kızı ve oğlunun ergenlik döneminde çok kavga etmesi nedeniyle eşinin yiğeni Gönül Hanım'dan yardım istediler.

İsmail Bey, 15 yıl boyunca muskalarla mal ve mülkünün sattırdığı ve dolandırdığı şeklinde konuştu.



Olayların daha derin olduğunu ve şebeke olayı olduğundan şüphelenen Müge Anlı programının devamını haberimizde bulabilirsiniz.