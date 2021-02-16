KIYIYA PARALEL DENİZ HATTI

İstanbul’u etkisi altına alan karın bazı bölgelerde 30 cm kadar kalınlığa ulaştığını belirten İBB Genel Sekreter Yardımcısı Demir, karla mücadele ekibinde toplam 7 binden fazla kişi ve 1300 tane aracın görevli olduğunu ve bilgisayar programı desteği ile bu ekiplerin nerelere müdahale edeceğinin daha kar gelmeden belli olduğunu söyledi. Demir, trafiğe uygun olmayan araçlar ve kazalar nedeniyle yolların zaman zaman kapanma noktasına gelse de İBB sorumluluğunda olan arterlerde kar nedeniyle herhangi bir kapanma yaşanmadığını açıkladı. Yolların dışında ağaç ve direk devrilmesine ilişkin bilgileri de açıklayan İBB Gen. Sek. Yrd. Yağışın ilk gününde 258 ağaç ve diren devrildiğini, bunların 114 araca hasar verdiğini ve il genelinde 8 çatı çökmesi yaşandığını belirtti.

“TOPLU TAŞIMA YOLU GÜNDEMİMİZDE”

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’nın “toplu ulaşım için özel şerit” uygulaması konusundaki önerisini değerlendiren Orhan Demir, bu konunun programlarında olduğunu ama bunun kişisel alışkanlıklar nedeniyle zor bir uygulama olduğunu söyledi. Demir, “Mesela Göztepe’de Bağdat Caddesi’nde bir bisiklet yolu yaptık, yer yerinden oynadı. Yolu daralttınız, trafiği mahvettiniz gibi eleştiriler oldu. Dolayısı ile bu durumda vatandaşlarımızın da biraz duyarlı olması lazım” ifadelerini kullandı.

“DENİZ KULLANIMI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Yaz aylarında deniz yolunun kullanımını arttırmak için bir süreliğine deniz ulaşımını belirli saatler arasında 5 kuruşa indirildiğini hatırlatan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, bu durumun deniz kullanımını arttırdığını ve fiyat indirimiyle yolcu artabileceğini de kanıtlamış olduklarını ve deniz ulaşımını teşvik etmek için başka projeleri olduğunu da belirtti. Demir sözlerini şöyle sürdürdü: “Herkes kıyılarda yaşamıyor, insanları kıyılara ulaştırmak gerekiyor. Bu yıl içerisinde Hisarüstü – Aşiyan füniküler hattımız devreye girecek. Bir yandan biz Aşiyan’dan nereye deniz ulaşımı sağlayabiliriz diye düşünüyoruz. Bunların dışında, İTÜ – İstinye ve Altunizade - Beylerbeyi füniküler projelerini çalışıyoruz. Bu sayede buralardan insanları denize indirecek füniküler hatlarıyla denizin payının artmasını sağlamaya çalışıyoruz.”

“KIYIYA PARALEL HATLAR ÇALIŞIYORUZ”

İstanbul’da deniz ulaşımını arttırmak amacıyla, kıyıya paralel hatlarında çalışıldığını söyleyen Orhan Demir, “Büyükçekmece – Eminönü gibi hatlar çalışıyoruz. Kullanılmayan iskeleleri kullanarak bir deniz hattı oluşturabilir miyiz diye çalışıyoruz“ dedi. Şehir hatlarındaki küçük gemilerin sağa sola hibe edildiğini ifade eden Demir, Ağustos ayına kadar hizmete girecek olan “Deniz Taksi” sayesinde denize olan ilginin daha da artacağını belirtti.