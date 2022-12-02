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GQ Türkiye “Men Of The Year” ödülleri sahiplerini buldu

GQ Türkiye’nin her yıl düzenlenen “Men Of The Year” etkinliği, “Co-Existence / Birlikte Var Olmak” temasıyla 10’uncu yıldönümünü “birlikte var olduğu” birbirinden değerli isimlerle kutladı.

MEDYA 02.12.2022, 20:45
GQ Türkiye “Men Of The Year” ödülleri sahiplerini buldu

GQ’nun, 2012 yılından bu yana “Türkiye’nin en çok satan erkek dergisi” GQ Türkiye’nin “Men Of The Year” ödül töreni gecesi, müzik, spor, bilim, moda, sahne&gösteri, iş dünyası ve sanat dallarında üretimleri ve duruşlarıyla 10 yıldır “birlikte var olduğu” özel isimlerle renklendi.

GQ Türkiye’nin düzenlediği Men of the Year 2022; Yılın Komedi Oyuncusu ödülünün sahibi Çağlar Çorumlu oldu ve ödülünü 2017 Yılın Kadını ödülünün sahibi Gülse Birsel’den aldı. Yılın Göz Alıcı Başarısı ödülünün sahibi Amadeus ekibi oldu, Dilan Çiçek Deniz, Tansu Biçer ve Kerem Alışık ekip adına ödüllerini Nurgül Yeşilçay’dan aldılar. Yılın Moda Tasarımcısı ödülünü Serhat Işık, derginin genel yayın yönetmeni Derya Gürsel’den, Yılın Sporcusu ödülünü Merve Tuncel, Turkuaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş’ten, Yılın Kadını ödülünü Merve Dizdar, Şükrü Özyıldız’dan, Samsung Galaxy Yılın Stil Sahibi Erkeği ödülünü Emirhan Paralı, Serdar Gülgün’den, Samsung Galaxy Yılın Ekran Yüzü ödülünü Berk Oktay, Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Pazarlama Yönetimi Grup Müdürü Gökhan Alacahanlı’dan, Yılın Ekibi ödülünü Madrigal, Nil Peri Şahinkaya’dan, Yılın Şefi ödülünü Zeynep Pınar Taşdemir, Fatih Tutak’tan, Yılın Hype’ı ödülünü Sefo, Jabbar’dan, Yılın Oyuncusu ödülünü Uraz Kaygılaroğlu, Cem Yılmaz’dan aldı. 10. Yıla Özel Eşitlik ödülünü Giovanni Guidetti’ye Neslihan Demir verirken, Özel İkon ödülünü Kenan Doğulu, eşi Beren Saat’ten aldı. 

Geleceğin teknolojilerini şekillendiren Samsung, 3 yıldır üst üste GQ Türkiye “Men Of The Year” etkinliğinin ana sponsoru olmaya devam ediyor. Bu yıl da Samsung Galaxy ana sponsorluğunda konuklara yıldızlı bir gece yaşatan GQ Türkiye’nin editörleri, yazarları, danışmanları ve okurları tarafından belirlenen isimlere ödülleri etkileyici bir törenle takdim edildi. 

GQ TÜRKİYE “MEN OF THE YEAR 2022” ÖDÜLLERİ LİSTESİ 

 Yılın Komedi Oyuncusu – Çağlar Çorumlu

Yılın Göz Alıcı Başarısı – Amadeus

Yılın Moda Tasarımcısı – Serhat Işık

Yılın Sporcusu – Merve Tuncel

Yılın Kadını – Merve Dizdar

Samsung Galaxy Yılın Stil Sahibi Erkeği – Emirhan Paralı

Samsung Galaxy Yılın Ekran Yüzü – Berk Oktay

Yılın Ekibi – Madrigal

Yılın Şefi – Zeynep Pınar Taşdemir

Yılın Hype’ı – Sefo

Yılın Oyuncusu – Uraz Kaygılaroğlu

10. Yıla Özel Eşitlik Ödülü – Giovanni Guidetti

10. Yıla Özel İkon Ödülü – Kenan Doğulu

Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
#Men Of The Year #GQ Türkiye #medya
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