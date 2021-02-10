“FREN YAPMAYI BİLMİYORUZ!”

Radyo Trafik Genel Yayın Yönetmeni Cezayir Doğan’ın sorularını yanıtlayan Mert İntepe, araç kullanırken fren yapmaktan korkmamak gerektiğini söyledi. Otomatik araba kullanıcılarının fren yaparken bazen korktuğunu söyleyen İntepe: “Arabayı üzmeyelim gibi yumuşak frene basarız. Benim arabam otomatik, frene birden basarsam savrulurum düşüncesiyle olabilir. Hayır, otomatik vitesli arabalarda da korkacak bir şey yok. Şanzıman, motor aşağıda gereken işleri yapıyor. Siz yukardan fren pedalına olması gereken ihtiyacınız şeklinde ya da gücünüzle frene basın. Ve frene bastıktan sonra ki frenin şiddetini tehlike geçene kadar azaltmayın. Ben rampa iniyorum yine mi basacağım? Evet, yine basacağız. Neden biliyor musunuz çünkü durmanın başka yolu yok. Yoldasınız ve güzergâhın şartlarında zemin karlı, buzlu, ya da hafif çise yağmurlu ya da farkında değilsiniz biraz hızlısınız. Yapacak tek bir şey korkmadan tüm gücünüzle frene basabilmek.” ifadelerini kullandı.

DİREKSİYONU 9’U 15 GEÇE TUTMAK GEREKİR SÖZÜ ŞEHİR EFSANESİ

Özellikle kaygan zeminlerde fren yapmak kadar direksiyon hareketlerinin yumuşak olması gerektiğinin de altını çizen İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Mert İntepe, yanlış bilinen kurallara da değindi. Direksiyonu tutuş açısının birçok kişi tarafından yanlış bilindiğini, bunun bir şehir efsanesi olduğunu belirten İntepe sözlerini şöyle sürdürdü: “Fren yapmak yeterli değil, karlı ve buzlu zeminde yumuşak direksiyon çevirebilmek de önemli bir detaydır. O yüzden direksiyonunuzu 10’u 10 geçe tutun diyoruz. Bir şehir efsanesi var 9’u 15 geçe diye direksiyon tutulmaz 10’u 10 geçe tutulur. Şimdi direksiyonunuza bakın. Direksiyonu tuttuğunuz yerin saat olarak düşünün 10’u 10 geçeye denk gelen yere bakın orada bir şişkinlik var mı? Orada bir şişkinlik varsa mühendis onu sizin başparmaklarınızı koyup oradan tutmanız için yaptı. En iyi direksiyon açısı budur.” dedi.

ÇOK FREN KULLANMAYAN KİŞİ İYİ SÜRÜCÜ MÜ?

Trafikte Yaşam programında Cezayir Doğan’ın sorularının yanı sıra dinleyicilerin sorularına da yanıt veren Mert İntepe, “iyi sürücü çok fazla fren kullanmaz” sözünün de yanlış bilinen bir durum olduğunu belirtti. Eski teknoloji araçlarda fren yapıldığında gerçekten araç sarsılıyordu ama günümüz teknolojilerinde bu durumun ortadan kalktığını söyleyen İntepe, “Az fren yapan kaliteli şoför değildir” ifadesin kullandı. İntepe, ABS’nin çalışıp çalışmadığının nasıl anlaşılacağı sorusunu ise; frene basıldığında, pedalda titreme varsa ABS sağlıklı çalışıyor demektir şeklinde yanıtladı.

BİZLER FREN YAPMAYI BİLMİYORUZ

Trafikte meydana gelen kazaların büyük çoğunluğunun sebebinin, fren yapmayı bilmemek olduğunun altını çizen İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Mert İntepe: “Doğru fren yapmak demek şudur; güzergâh şartlarında doğru hızla gidiyorsa, doğru takip mesafesiyle gidiyorsan, korkmadan frene bas ve arabana emir ver çünkü araba düzle gittiğini, ıslakta gittiğini, rampada gittiğini, kış lastiğiyle gittiğini bilmez. Sen bilirsin hızını ayarla korkmadan bas frene araban gerekeni yapacak sen merak etme teknolojimiz buna müsait.” dedi.

FREN BALON DEĞİLDİR, PATLAMAZ!

Meydana gelen trafik kazalarında bazen fren patlaması neden olarak verilse de İntepe bu durumun hiç doğru bir tabir olmadığını belirterek şunları söyledi: “Fren patlamaz. Bu balon değil. Frende patlayacak bir mekanizma yok. Fren balatası eskiyebilir, fren hidroliği azalabilir, fren hidroliği işini yapmayabilir, ya da mekanizma vazifesini doğru yapmıyor olabilir ama fren patlamaları genelde otomobilde olmaz ağır vasıta camiasında duyulan bir tabirdir. Biraz hızlı giderek yokuş aşağı frenleri ısıtmayla ilgili olarak fren şişer, şiştiği zaman ısınma dolayısıyla özelliğini kaybeder, siz frene bastığınızda iş yapmıyor işlemini yapmadığı için fren tutmuyor fren patladı deriz. Frende patlayacak mekanizme yok disk var, kampana var, fren yağı var, hortum var bir de elektronik sistem var ama patlayacak bir mekanizma yok. Soğuktan hortum delinir, hidrolik akar sızar fren çalışmaz patladı dersin. Balatan eskimiştir frene basarsın tutmaz patladı dersin, çok yükün vardır rampa aşağı arabayı hızlandırmış artık fren tutmuyordur, yan sanayi ürün kullanmışsındır 2 gün sonra bozulmuştur fren tutmuyordur ama patladı dersin. Fren patlamaz ya bakım ya da hız sorunu vardır.”