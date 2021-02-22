Aydilge’den Van Kız Futbol Takımına Armağan

Başarılı sanatçı Aydilge, ödülünü gösterdikleri başarılarla ulusal medyanın dikkatini çeken Mor Menekşeler Yıldızlar Kız Futbol Takımı'na armağan etti. Van'da karşılaştıkları tüm önyargılara rağmen, ''futbol erkek oyunudur'' diyenlere inat, 7 senedir hiçbir yenilgi almadan yola devam eden genç kızları ve eğitmenlerini tebrik eden Aydilge, ''Kadınlar isterlerse sadece futbolda değil her alanda, en başarılı golleri atabilirler.'' dedi.

11 Ocak -05 Şubat tarihleri arasında radyonunyildizlari.com internet adresi üzerinden yapılan halk oylaması sonucunda, en yüksek oyu alan ve Yılın En İyi Kadın Sanatçısı seçilen Aydilge, ''Bir cinsel obje olarak değil, söz ve bestelerimle değer görmek, zaten benim için en büyük ödül'' dedi.