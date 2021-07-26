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Ateş TV halkın nabzını yokladı!..

Ateş TV İnstagram ve YouTube kanalı, mültecilerin Türkiye’deki durumunu sokak röportajında vatandaşa sordu.

Ateş TV halkın nabzını yokladı!..

Afganlı mültecilerin Suriyeli mültecilerden daha fazla ülkeye girmesi hakkında ne düşündüklerinin sorulduğu röportajda vatandaşların birçoğu mülteci istemediklerini söyledi.
Ülkede çok sayıda mülteci bulunduğunu belirten vatandaşlar, Türkiye’nin Avrupa ülkelerinden fon aldığı için mültecilerin gelmesine izin verdiğini ifade etti.
Vatandaşlar, mültecilerin geri gönderilmesi gerektiğini vurgularken mültecilerin huzuru bozduğunu belirtti.


Vatandaşlardan bazıları Afganlı mültecilerin Suriyeliler gibi huzuru bozmadığını söyledi. Göçmen politikalarında ılımlı olunması gerektiğini söyleyen bir vatandaş, “ Yapılanların suistimal edilmemesi gerekiyor fakat sağlanan desteğin suistimal ediliyor. Avrupa’da İsveç var, mültecilere destek veren. Şu an mülteciler İsveç’i darmaduman etmiş durumda. Örneğin Kilis’in yüzde 80’i Suriyeli. Ben Kilis’e gidersem korkarım.” dedi.
Halkın mültecilere karşı tutumunun ölçüldüğü röportajda, vatandaşların birçoğu Suriyeli ve Afgan mülteci istemediğini söyledi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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