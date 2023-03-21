Son 20 yılda dünyanın her yerinde çocuk ve yetişkinlerin hayat kalitesini artıran özgün ilaç tedavilerinin geliştirilmesi alanında etkin çalışmalar yapan Ferring İlaç, iletişim ajansını seçti. Birçok Avrupa ülkesinde, Güney Amerika, İsrail ve Çin'de kendi üretim tesislerine sahip olan ve İsviçre Saint-Prex'de bulunan genel merkezinin öncülüğünde pazarlama, sağlık hizmetleri ve satış ekipleri ile birlikte hizmet veren Ferring İlaç, Türkiye’deki iletişim çalışmaları özelinde Ajans Dijital Kalem’den destek alacak. Ferring İlaç’ın yeni iletişim ajansı Ajans Dijital Kalem; genç ve dinamik ekibiyle, iletişim danışmanlığı, dijital PR, dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimi alanlarında hizmet sunuyor.