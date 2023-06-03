Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan, Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, tüketicileri farklı kampanyalarla buluşturmaya devam ediyor. 2-5 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak Yıldızlı Teknoloji Günleri Kampanyası kapsamında çamaşır makinesinden tablet bilgisayara, robot süpürgeden buhar kazanlı ütüye kadar birbirinden farklı ürünler çeşitli fırsatlarla satışa sunulacak.

Kampanya kapsamında;

Samsung WW90T4020CE/AH D Enerji Sınıfı 9kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi 9.899 TL,

Apple 6.Nesil iPad Mini Wi-Fi 64GB Tablet 12.499 TL

Xiaomi Mi Robot Vaccum Mop 2 Ultra Robot Süpürge 9.999 TL,

Philips PSG6024/30 PerfectCare 6000 Serisi Buhar Kazanlı Ütü 2.989 TL,

Oculus Quest 2 256GB Sanal Gerçeklik Başlığı 18.949 TL’den satışa sunulacak.

MediaMarkt’ın kampanyası hem Türkiye genelindeki 92 mağazasında hem de online alışveriş sitesi mediamarkt.com.tr’de geçerli olacak.

Tüketiciler kampanyaya dair detaylara Yıldızlı Teknoloji Günleri Kampanyası | MediaMarkt! adresinden ulaşabilirler.

Yenigün Haber Merkezi