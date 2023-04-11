Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan, Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, ”Ev kurmak sizden, teknolojileri bizden!” sloganıyla yeni evlenecek çiftleri ve evini yenileyenleri sevindirecek bir kampanya başlattı. MediaMarkt CLUB üyelerine özel 11-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Çeyiz Kampanyası ile evlerin olmazsa olmazı beyaz eşya, klima ve ankastre ürünlerinde yüzde 20’ye varan indirimler sunuluyor.

Yalnızca MediaMarkt CLUB Sadakat Kulübü üyeliği bulunanların faydalanabileceği Çeyiz Kampanyası kapsamında;

• 24.999 TL’ye kadar olan alışverişlerde yüzde 5,

• 25.000 – 49.999 TL arası alışverişlerde yüzde 10,

• 50.000 – 74.999 TL arası alışverişlerde yüzde 15,

• 75.000 TL ve üzeri alışverişlerde yüzde 20 indirim uygulanıyor.

17 Nisan tarihine kadar devam edecek Çeyiz Kampanyası, MediaMarkt mağazaları, mediamarkt.com.tr ve mobil uygulama üzerinden yapılan alışverişlerde geçerli olacak.

Yeni evlenecekler veya evini yenileyecekler, Beyaz Eşya Düğün Paketi - Yuvakuran Ürünler | MediaMarkt linkinden ürünlerin detaylarına ulaşabilirler.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi