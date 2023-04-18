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MediaMarkt’ın kampanyası hem Türkiye genelindeki 91 mağazasında hem de online alışveriş sitesi mediamarkt .com.t r ’de geçerli olacak.

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan, Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, Ramazan Kampanya sı’nı duyurdu. 18-20 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında robot süpürge, tablet, akıllı telefon, dizüstü oyuncu bilgisayarı gibi farklı ürünler çeşitli fırsatlarla satışa sunulacak.