Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan, Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, Ramazan Kampanyası’nı duyurdu. 18-20 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında robot süpürge, tablet, akıllı telefon, dizüstü oyuncu bilgisayarı gibi farklı ürünler çeşitli fırsatlarla satışa sunulacak.

Kampanya kapsamında;

  • Grundig VCR 6230 Robot Süpürge 5.999 TL’den,
  • Apple 6.Nesil iPad Mini Wi-Fi 64GB Tablet 11.499 TL’den,
  • Asus Tuf FX506HC-HN430W Gaming Laptop 17.999 TL’den,
  • Apple MacBook Pro M2 Dizüstü Bilgisayar 31.999 TL’den,
  • Tecno Pova Neo 2 128GB Akıllı Telefon, Arzum Okka Minio Kahve Makinesi hediyesiyle birlikte 6.899 TL’den satışa sunulacak. 

MediaMarkt’ta Aksesuar Kampanyası başladı MediaMarkt’ta Aksesuar Kampanyası başladı

MediaMarkt’ın kampanyası hem Türkiye genelindeki 91 mağazasında hem de online alışveriş sitesi mediamarkt.com.tr’de geçerli olacak.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi