Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan, Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, Ramazan Kampanyası’nı duyurdu. 18-20 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında robot süpürge, tablet, akıllı telefon, dizüstü oyuncu bilgisayarı gibi farklı ürünler çeşitli fırsatlarla satışa sunulacak.
Kampanya kapsamında;
- Grundig VCR 6230 Robot Süpürge 5.999 TL’den,
- Apple 6.Nesil iPad Mini Wi-Fi 64GB Tablet 11.499 TL’den,
- Asus Tuf FX506HC-HN430W Gaming Laptop 17.999 TL’den,
- Apple MacBook Pro M2 Dizüstü Bilgisayar 31.999 TL’den,
- Tecno Pova Neo 2 128GB Akıllı Telefon, Arzum Okka Minio Kahve Makinesi hediyesiyle birlikte 6.899 TL’den satışa sunulacak.
MediaMarkt’ın kampanyası hem Türkiye genelindeki 91 mağazasında hem de online alışveriş sitesi mediamarkt.com.tr’de geçerli olacak.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi