Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan, Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, Babalar Günü’nün yaklaşması ve okulların yaz tatiline girecek olmasıyla hem babalara hem de öğrencilere hediye alacaklar için bir kampanya daha başlattı. 15 Haziran tarihine kadar geçerli olacak kampanya ile akıllı saatten dizüstü bilgisayarlara, PS4 oyunlarından oyun kolu ve aksiyon kamerasına kadar pek çok üründe çeşitli fırsatlar sunuluyor.

13-15 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında;

Huawei Watch GT 3 46mm Active Edition Akıllı Saat 3.499 TL ’den,

’den, Acer AN515-57 Oyun Dizüstü Bilgisayar 18.499 TL ’den,

’den, Take Two Intere NBA 2K23 PS4 Oyun 749 TL ’den

’den Bood Kablolu PS4 Oyun Kolu 469 TL ’den

’den Sjcam SJ8 Air Aksiyon Kamerası 2.249 TL’den satışa sunulacak.

MediaMarkt’ın kampanyası hem Türkiye genelindeki 92 mağazasında hem de online alışveriş sitesi mediamarkt.com.tr’de geçerli olacak.Tüketiciler kampanyaya dair detaylara Hem babaların hem karnelerin hediyesi MediaMarkt’ta! adresinden ulaşabilirler.