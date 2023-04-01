Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan, Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, “Ramazan’da yemekler sizden, teknolojileri bizden!” sloganı ile düzenlediği Ramazan Kampanyası’na devam ediyor. 1-4 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında çay makinesi, kahve makinesi, Air Fryer, LED TV ve tencere seti gibi farklı ürünler çeşitli fırsatlarla satışa sunulacak.
Kampanya kapsamında;
- Fakir Tastea Çay Makinesi 899 TL’den,
- Melitta Kahve Makineleri 5.599 TL’den,
- Cosori Premium 5.5L Air Fryer 3.999 TL’den,
- Philips 55PUS8807 4K Ultra HD LED TV 21.999 TL’den,
- Korkmaz A1146-1 Mia Granit 7 Parça Tencere Seti 1.699 TL’den satışa sunulacak.
MediaMarkt’ın kampanyası hem Türkiye genelindeki 90 mağazasında hem de online alışveriş sitesi mediamarkt.com.tr’de geçerli olacak.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi