Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan, Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, “Ramazan’da yemekler sizden, teknolojileri bizden!” sloganı ile düzenlediği Ramazan Kampanyası’na devam ediyor. 1-4 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında çay makinesi, kahve makinesi, Air Fryer, LED TV ve tencere seti gibi farklı ürünler çeşitli fırsatlarla satışa sunulacak.

Kampanya kapsamında;

Fakir Tastea Çay Makinesi 899 TL ’den,

’den, Melitta Kahve Makineleri 5.599 TL ’den,

’den, Cosori Premium 5.5L Air Fryer 3.999 TL ’den,

’den, Philips 55PUS8807 4K Ultra HD LED TV 21.999 TL ’den,

’den, Korkmaz A1146-1 Mia Granit 7 Parça Tencere Seti 1.699 TL’den satışa sunulacak.

MediaMarkt’ın kampanyası hem Türkiye genelindeki 90 mağazasında hem de online alışveriş sitesi mediamarkt.com.tr’de geçerli olacak.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi