Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan, Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tüketicilerin en fazla talep gösterdiği ürünlere özel kampanya başlattı. 23-26 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak ilk kampanya kapsamında derin dondurucu, tablet ve bilgisayar gibi ürünler uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşacak.

26 Haziran’a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında;

Altus AL 511 Dikey Tipi Derin Dondurucu 6.099 TL’den

TCL TAB 10L 2/32 GB Tablet 2.499 TL’den

HP I3-1215U All in One Bilgisayar 15.999 TL’den satışa sunulacak.

Fırın, çay makinesi, buharlı pişirici ve blender setinden oluşan ürünler ise 23 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında;

Luxell LX-3675 Fırın 1.599 TL’den

Fakir Breakfast Çay Makinesi 1.699 TL’den

Philips HD 2151/62 All in One Cooker Buharlı Pişirici 3.999 TL’den

Braun MQ7025X Multiquick 7 El Blender Seti 1.799 TL’den satışa sunulacak.

MediaMarkt’ın kampanyası hem Türkiye genelindeki 94 mağazasında hem de online alışveriş sitesi mediamarkt.com.tr’de geçerli olacak.

Tüketiciler kampanyaya dair detaylara Kurban Bayramı Kampanyası | MediaMarkt adresinden ulaşabilirler.