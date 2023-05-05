Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, yaklaşan Anneler Günü’nde son teknoloji ürünü bir hediye almak isteyenler için özel bir kampanya başlattı. 5-8 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak Anneler Günü kampanyası kapsamında Airfryer, akıllı saat, kahve ve espresso makinesi, robot süpürge, akıllı telefon ve Ultra HD LED TV gibi birbirinden farklı ürünler çeşitli fırsatlarla satışa sunulacak.

5-8 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında;

GRUNDIG FR 7284 AirFit Twin Çiftli Airfryer 4.899 TL’den

APPLE Watch Series SE 2. Nesil GPS 40mm Yıldız Işığı Alüminyum Kasa Akıllı Saat 5.499 TL’den

SIEMENS EQ300 TI351209RW Otomatik Kahve ve Espresso Makinesi 5.499 TL’deni

KARCHER RCV3 Islak Kuru Mop Robot Süpürge 9.799 TL’den

VIVO Y22S 128GB Akıllı Telefon 7.599 TL’den (yanında Oral B Vitality Pro Cross Action Diş Fırçası hediye)