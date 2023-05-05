Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, yaklaşan Anneler Günü’nde son teknoloji ürünü bir hediye almak isteyenler için özel bir kampanya başlattı. 5-8 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak Anneler Günü kampanyası kapsamında Airfryer, akıllı saat, kahve ve espresso makinesi, robot süpürge, akıllı telefon ve Ultra HD LED TV gibi birbirinden farklı ürünler çeşitli fırsatlarla satışa sunulacak.
5-8 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında;
- GRUNDIG FR 7284 AirFit Twin Çiftli Airfryer 4.899 TL’den
- APPLE Watch Series SE 2. Nesil GPS 40mm Yıldız Işığı Alüminyum Kasa Akıllı Saat 5.499 TL’den
- SIEMENS EQ300 TI351209RW Otomatik Kahve ve Espresso Makinesi 5.499 TL’deni
- KARCHER RCV3 Islak Kuru Mop Robot Süpürge 9.799 TL’den
- VIVO Y22S 128GB Akıllı Telefon 7.599 TL’den (yanında Oral B Vitality Pro Cross Action Diş Fırçası hediye)
ŞOK 19 Nisan-30 Mayıs 2023 aktüel katalog yayınlandı! Mobilya Takımından, Teknolojik Ürünlere kadar ne ararsan yok yok!
- LG 43UQ75006LF 43 inç 108 Ekran Uydu Alıcılı Smart 4K Ultra HD LED TV 9.499 TL’den satışa sunulacak.