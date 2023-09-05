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Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan, Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, mediamarkt.com.tr'de ve mağazalarında sunduğu avantajları genişletiyor. Buna göre tüketiciler, 10 Eylül'e kadar tek seferde yapacakları 7.500 TL ve üzeri alışverişlerde 500 TL MaxiPuan kazanacak.

Tüketicilerin kampanyadan faydalanabilmesi için, Maximum Mobil veya İşcep uygulamasındaki ilgili bölümden ‘‘KATIL’’ butonuna tıklaması yeterli oluyor. Puanlar; kampanya koşullarını sağlayan son alışverişin yapıldığı karta 17 Ekim tarihinde yüklenecekken, son kullanma tarihi ise 30 Kasım 2023 olacak.