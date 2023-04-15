MediaMarkt, farklı kategorilerden sunduğu binlerce teknolojik ürüne ek olarak bu ürünlerin vazgeçilmez aksesuarlarında, 14-23 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak Aksesuar Kampanyası’nı başlattı.

MediaMarkt, farklı kategorilerden sunduğu binlerce teknolojik ürüne ek olarak bu ürünlerin vazgeçilmez aksesuarlarında, 14-23 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak Aksesuar Kampanyası’nı başlattı.

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan MediaMarkt, farklı kategorilerden sunduğu binlerce teknolojik ürüne ek olarak bu ürünlerin vazgeçilmez aksesuarlarında önemli kampanyalar düzenliyor.

Markanın 23 Nisan tarihine kadar sürdüreceği Aksesuar Kampanyası kapsamında mouse’dan klavyeye oyuncu kulaklığından kablosuz hoparlöre kadar birçok farklı kategorideki ürün, çeşitli fırsatlarla satışa sunulacak.

14-23 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında;

Microsoft Wireless Mobile Mouse 289 TL’den Logitech K380 Bluetooth Türkçe Q Klavye 689 TL’den Rampage Favory 7.1 Usb Surround Mikrofonlu Kulak Üstü Gaming Kulaklık 479 TL’den Seagate Expansion 2.5″ 1 TB Harici Hard Disk 879 TL’den JBL Go Essential Bluetooth Hoparlör 749 TL’den satışa sunulacak.

MediaMarkt’ın kampanyası hem Türkiye genelindeki 91 mağazasında hem de online alışveriş sitesi mediamarkt.com.tr’de geçerli olacak.

Tüketiciler kampanyaya dair detaylara Aksesuar Kampanyası | MediaMarkt adresinden ulaşabilirler.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi