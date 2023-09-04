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MediaMarkt Worldpuan Kazanma Fırsatı... MediaMarkt Türkiye, mediamarkt.com.tr üzerinden yapılan alışverişlerde 10 Eylül'e kadar geçerli olan özel bir fırsat sunuyor. Buna göre tüketiciler, tek seferde 7.500 TL ve üzeri ilk alışverişlerinde 500 TL değerinde WorldPuan kazanıyor.

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan, Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, mediamarkt.com.tr'de sunduğu avantajları genişletiyor. Buna göre tüketiciler, 10 Eylül'e kadar tek seferde yapacağı 7.500 TL ve üzeri alışverişlerde 500 TL Worldpuan kazanacak. Ayrıca, peşin fiyatına 9 aya varan taksit fırsatından yararlanılabilecek.

Tüketicilerin 500 TL değerinde WorldPuan kazanması şansından yararlanması için, World Mobil uygulamasındaki “Kampanyalar” alanındaki ilgili kampanyanın “Katıl” butonuna tıklaması yeterli. Kazanılan WorldPuan'lar 15 Eylül tarihinde kredi kartlarına yüklenecekken, WorldPuan'ların son kullanma tarihi ise 16 Ekim 2023 olacak.