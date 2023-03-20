Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt’ın Türkiye organizasyonun yönetim şemasında yeni düzenlemeler yapıldı. Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü departmanının sorumluluğu, şirketin Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar’a devredildi. Yeni yönetim şeması değişiklikleri kapsamında geçtiğimiz haftalarda şirketin Benelüks bölgesine atanan Çağanur Atay Uçtu’dan boşalan Pazarlama, E-ticaret ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü koltuğuna Tolga Ünvan getirildi. Koç Üniversitesi’nde Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi’nde Yüksek Lisans eğitimi alan Tolga Ünvan, profesyonel iş yaşamına 2002 yılında Procter & Gamble’da (P&G) Marka Müdür Yardımcısı olarak başladı. Sonraki süreçte Henkel, The Coca Cola Company, Nestle gibi uluslararası şirketlerde çeşitli yöneticilik görevlerini sürdüren Ünvan, 2019 yılında Getir’e Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Son olarak Zubizu’da CEO rolünü üstlenen Tolga Ünvan, 2023 yılı itibariyle de MediaMarkt Türkiye’nin Pazarlama, E-ticaret ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine getirildi. Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt’ın Türkiye organizasyonun yönetim şemasında yeni düzenlemeler yapıldı. Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü departmanının sorumluluğu, şirketin Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar’a devredildi. Yeni yönetim şeması değişiklikleri kapsamında geçtiğimiz haftalarda şirketin Benelüks bölgesine atanan Çağanur Atay Uçtu’dan boşalan Pazarlama, E-ticaret ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü koltuğuna Tolga Ünvan getirildi.